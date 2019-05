Ronaldo torna a Madrid e si dà al golf

06/05/2019

Anche quando stacca la spina, Cristiano Ronaldo cerca sempre qualche nuova sfida da affrontare fuori dal campo. Approfittando dei quattro giorni liberi concessi da Allegri, il portoghese è tornato infatti a Madrid. Non per un clamoroso dietrofront di mercato, ma per rilassarsi con alcuni amici, prestando sempre grande attenzione all'allenamento. Tra una sessione e l'altra in palestra, con tanto di super-addominali in mostra sui social, CR7 si è cimentato in una partita di golf, nuova passione dell'extraterrestre bianconero. E anche sul green Cristiano ha dimostrato di saperci fare. In coppia con Miguel Paixao, Ronaldo ha battuto infatti Edu Aguirre e Tony Garcia in un'accesa sfida Portogallo-Spagna.