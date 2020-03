Ronaldo dribbla la polemica: "Resta a casa, aiutiamo gli operatori sanitari"

IL MESSAGGIO

Dopo le polemiche che lo hanno travolto per la passeggiata in famiglia a Funchal, Cristiano Ronaldo ha voluto mandare un messaggio di sostegno dal proprio profilo instagram: "Dobbiamo essere grati per le cose che contano - ha scritto questa volta CR7 con una foto che lo ritrae sul divano coi figli -. Resta a casa e aiutiamo tutti gli operatori sanitari che lottano per salvare vite umane". In casa Juventus ha parlato anche Bernardeschi: "Mi alleno ogni giorno, mi aiuta a non pensare".

IL MESSAGGIO DI CRISTIANO RONALDO"

"In questo momento difficile per tutto il mondo, dobbiamo essere grati per le cose che contano: la nostra salute, la nostra famiglia, i nostri cari. Resta a casa e aiutiamo tutti gli operatori sanitari che lottano per salvare vite umane".

Federico Bernardeschi è stato protagonista di una diretta social sul canale della Juventus. "Faccio allenamenti quotidiani, aiuta a scaricare e a non pensare - ha raccontato l'esterno della Juventus - e soprattutto piu' uno si allena, più si vuole allenare".