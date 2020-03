Juventus, Ronaldo a spasso per le strade di Funchal con Georgina

GLI SCATTI

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez a spasso per le strade di Funchal, spingendo i passeggini dei figli più piccoli. Immagini di vita quotidiana, che però stanno facendo discutere vista l'emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo. Il fuoriclasse della Juventus ha finito da qualche giorno il periodo di quarantena obbligatoria per essere entrato in contatto con un positivo al coronavirus (Rugani), è ovviamente negativo al virus, ma in Portogallo è comunque polemica, visto che anche nel paese lusitano il governo ha vietato tutti gli spostamenti non necessari. CR7 e Georgina a spasso per Funchal afp

afp Cristiano e compagna fotografati per le strade di Madeira, nonostante le restrizioni imposte dal governo portoghese





Dopo aver dichiarato lo stato d'emergenza, un decreto del governo portoghese ha stabilito che dal 22 marzo al 6 aprile "è consentito uscire di casa per acquistare servizi, per recarsi in ospedale, per il trasporto di persone che hanno problemi di mobilità, per recasi in banca, per brevi periodi di attività sportiva all’aperto di una sola persona o due al massimo, ma non per attività di gruppo".

La passeggiata di CR7 con compagna e figli non rientrerebbe dunque a pieno tra i casi leciti. Una piccola violazione delle indicazioni delle autorità che, vista la caratura del personaggio, ci ha messo pochissimo a fare il giro del mondo.