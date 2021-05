Ronaldo da record: 100 gol in tre anni di Juve, nessuno come lui

Con il gol segnato contro il Sassuolo, Cristiano Ronaldo ha toccato quota 100 reti con la maglia della Juventus in tutte le competizioni (80 in Serie A, 14 in Champions League, 2 nella Supercoppa italiana e 4 in Coppa Italia). Un altro record raggiunto per CR7: nella storia del club bianconero nessuno prima di lui ci era riuscito in tre anni. Non solo: l'asso portoghese diventa il primo calciatore nella storia capace di toccare la tripla cifra con tre club diversi: Juventus, Real Madrid e Manchester United. Anche Paulo Dybala segnando nello stesso match del Mapei Stadium ha raggiunto quota 100 reti con la Juve. La Joya è diventato il primo giocatore non europeo a realizzare questo traguardo in tutte le competizioni con la maglia bianconera (esclusi i naturalizzati).