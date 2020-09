Ronaldo, che numeri: è già nella storia della Juve

FENOMENO

Ronaldo salva Pirlo e la Juve è stato il senso dei commenti dopo il pareggio dei bianconeri sul campo della Roma. Con il suo incredibile gol di testa, simile a quello realizzato la scorsa stagione contro la Sampdoria a Marassi, il portoghese ha messo per la terza volta la sua firma nel tabellino delle prime due giornate di questo campionato. In attesa dei recuperi di mercoledì, si è preso la testa solitaria della classifica marcatori. Sono solo numeri, certo, che però spesso spiegano quanto un giocatore sia grande. E quelli di CR7 parlano chiaro.

Gli ultimi dicono che Ronaldo ha toccato la quota record di 450 reti segnati nei cinque principali campionati europei a partire dal 2003/2004, stagione del suo esordio con il Manchester United. Ed è la quarta volta in carriera che fa centro nelle prime due partite di un torneo Top-5 dopo il 2009, 2001 e 2014 nella Liga con la maglia del Real Madrid.

Vedi anche juventus Dalla Samp alla Roma, CR7 si ripete: "Con Pirlo lavoriamo col sorriso" Quanto pesi la sua presenza nella Juve, poi, lo confermano due dati. Da quando è a Torino, infatti, il fenomeno di Funchal ha partecipato attivamente a 69 gol in Serie A (55 reti e 14 assist), almeno 43 piú di qualsiasi altro giocatore bianconero. E in poco più di due anni, da quando è sbarcato in Italia, è il giocatore che ha segnato più marcature, 55, 7 di cui di testa. E non è ancora finita, anche perché lui non si accontenta mai. "Non il risultato che volevamo, ma con lo spirito di squadra diventeremo più forti che mai", ha scritto su Instagram dopo la doppietta alla Roma.