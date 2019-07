Ramsey: "Juve tra le più grandi al mondo. Presto sarò pronto: porto gol e assist"

15/07/2019

Aaron Ramsey è l'acquisto meno reclamizzato della Juve , ma potrebbe rivelarsi uno dei più importanti. Il centrocampista gallese arrivato a parametro zero dall' Arsenal è stato ufficializzato già in inverno, prima dell'infortunio che gli ha fatto perdere il finale della scorsa stagione ai Gunners, tra cui la finale di Europa League . Dopo i primi giorni di lavoro ecco anche le sue prime parole in conferenza.

Ramsey comincia presentandosi in italiano: "Grazie a tutti di essere qui oggi. voglio dire quando sono contento di essere venuto qui alla Juve, una delle squadre più grandi al mondo. Scusate il mio italiano, non è molto buono, ma sto studiando. Grazie".





Come stai fisicamente e quando sarai al top?

"Ho subito un infortunio, ma sto facendo progressi. Sto lavorando duramente per riprendermi al massimo nel più breve tempo possibile. Non ho ancora fatto un allenamento completo, ma non sono lontano. Continuo a lavorare per essere in gruppo il prima possibile".



Perché hai scelto la Juve? Cosa ti ha spinto a venire in Italia e lasciare l'Arsenal? Cosa ti aspetti da questa avventura?

"Quando ho saputo che la Juve era interessata a me ho pensato subito che era uno dei club più importanti al mondo e ho pensato sarebbe stato bello giocare a livelli così alti. Poi è anche una sfida per me, una nuova esperienza, nuovi stili di vita, sono preparato a questa idea pur sapendo che può essere difficile. Sono pronto e non vedo l'ora di poter abbracciare questa sfida".

Senti la responsabilità di essere un gallese alla Juve dopo Charles? Hai contatti con la sua famiglia?