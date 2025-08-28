Logo SportMediaset
JUVENTUS

La Juventus fa gli auguri a Thiago Motta e i social esplodono: tifosi furenti

Gli auguri della Juventus su X a Thiago Motta per il compleanno hanno letteralmente scatenato i tifosi sui social. Un gesto di educazione da parte del club bianconero, non apprezzato però da diversi sostenitori, i quali hanno attaccato l'ex tecnico esonerato lo scorso 23 marzo per far spazio a Igor Tudor. In tanti hanno etichettato Motta come uno dei peggiori allenatori della storia della Vecchia Signora, e c'è ancora chi accusa l'allenatore per la cattiva gestione di alcuni big come Yildiz e Thuram. 

28 Ago 2025 - 15:48
