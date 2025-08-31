Pisa, Gilardino: "Dispiace non averla ripresa, quando si perde si rosica"

Al termine della sfida con la Roma, persa 1-0, l'allenatore del Pisa Alberto Gilardino ha analizzato così l'andamento del match: "Cosa manca per tenere l'intensità dei primi minuti? La fotografia della partita è molto chiara, per intensità e gioco. Siamo stati corti nei reparti, abbiamo creato due palle gol nitide, non è mai facile creare certe situazioni contro la Roma. Siamo stati molto bravi, inizio secondo tempo abbiamo perso campo e siamo calati, la qualità della Roma è venuta fuori con Soulé e Dybala. Hanno dato un apporto molto importante. Ci siamo risvegliati nel 75', fatto un ottimo finale di partita, dispiace non averla ripresa. Quando si perde si rosica, pensavamo di prendere un risultato positivo. Ma dobbiamo ripartire da ciò".