Juventus, Rabiot: "Avevamo visto l'Inter... ora crediamo di più allo scudetto"

Adrien Rabiot match winner contro la Roma, un gol che permette alla Juventus di avvicinare l'Inter in classifica: ora la vetta del campionato dista solo due punti. Il centrocampista francese continua a dichiarare apertamente l'obiettivo scudetto, nonostante le parole di Massimiliano Allegri che resta sull'obiettivo qualificazione Champions: "Il pari dell'Inter? Sì ieri avevamo visto la loro partita e sapevamo che potevamo accorciare. Credevamo nello scudetto già prima e ora, dopo questa vittoria, ci crediamo ancora di più. È un obiettivo per me e per tutta la squadra, ma la stagione è ancora lunga".