Serie A, Juventus-Roma 1-0: Rabiot punisce Mourinho e riavvicina l'Inter

JUVENTUS-ROMA 1-0

Una zampata del francese a inizio ripresa vale i tre punti per la squadra di Allegri. Palo di Cristante per i giallorossi

Juventus-Roma: le foto della sfida







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juventus ha battuto 1-0 la Roma nell'ultima giornata del 2023 in Serie A, avvicinando la vetta della classifica dell'Inter distante ora solamente due punti. Nella sfida tra Allegri e Mourinho, dopo il palo di Cristante a inizio partita per la Roma è stata la Juventus a creare le occasioni più nitide con Vlahovic e Kostic nel primo tempo. Proprio l'attaccante serbo è stato protagonista al 47' dell'assist che ha smarcato Rabiot davanti a Rui Patricio per il gol da tre punti.

LA PARTITA

La sfida nella sfida tra Allegri e Mourinho l'ha vinta il primo, padrone di casa e secondo in classifica con rinnovate ambizioni scudetto dopo i due punti recuperati all'Inter nell'ultima giornata del 2023 in Serie A. Uno a zero, e probabilmente non poteva essere altrimenti per portare avanti la trama della vigilia e dei reciproci complimenti da "risultatisti", per una Juventus che ancora una volta ha dimostrato di aver quel qualcosa in più per meritarsi di stare lassù, con l'Inter, a distanza siderale da tutte le altre. I bianconeri avevano l'occasione per accorciare la distanza dai nerazzurri e dalla vetta del campionato e da grande squadra, contro probabilmente l'avversario meno congeniale per caratteristiche, non se l'è fatta scappare. La firma decisiva sull'1-0 è quella di Rabiot, ma la penna per autografare il match è stato ancora un gentile omaggio di Vlahovic coinvolto con successo come a Frosinone.

L'1-0 è ormai un tormentone per la Juventus e per Allegri, il tecnico che ha registrato più volte questo punteggio nell'era dei tre punti a vittoria (76), ma ancora una volta è lo specchio fedele di una squadra che dal primo all'ultimo minuto ha lottato su ogni pallone concedendo il minimo fisiologico a una formazione - la Roma - che ha approcciato il match in maniera straordinariamente spavalda. Il palo di Cristante al 4' grida vendetta per i ragazzi di Mourinho che però con l'ottimo inizio non hanno sorpreso la Juventus e col passare dei minuti hanno finito con arretrare il proprio raggio d'azione lasciando spazio ai bianconeri. Le altre occasioni del primo tempo infatti sono tutte di marca juventina con Vlahovic ispirato ma troppo frettoloso davanti alla porta e Kostic fermato solo da un salvataggio di Ndicka sulla linea.

La Roma, invece, ha provato ad affidarsi al talento del recuperato Dybala ma a inizio secondo tempo è stata punita da un'azione nata in maniera fortuita con Kostic liberato da un tocco di Kristensen, ma rifinita in maniera magistrale da Vlahovic per l'inserimento vincente di Rabiot, lucido e glaciale davanti a Rui Patricio. A risultato sbloccato la partita ha incanalato perfettamente il binario preferito da Allegri e dalla Juventus che ha abbassato il baricentro lasciando alla Roma l'onere di costruire la manovra col palleggio, non certo il punto di forza della formazione di Mourinho. Il frutto è stata una sola occasione per Dybala disinnescata da Szczesny e qualche ripartenza bianconera negli spazi alle spalle della difesa della Roma, con un gol annullato a Chiesa per fuorigioco e un grande intervento di Rui Patricio su McKennie.

--

LE PAGELLE

Vlahovic 7 - Intensità, voglia, grinta e imprecisione. Davanti alla porta non è stato lucido in un paio di occasioni, ma al lavoro come pivot ha fatto le cose migliori tra cui l'assist al bacio per il gol di Rabiot con una giocata di prima.

Rabiot 7 - Quando il livello della partita e l'importanza del risultato si alzano, arriva il francese. Con un bell'inserimento dalla sinistra sblocca il match, poi fa tanta legna nel traffico del centrocampo.

Yildiz 6,5 - Personalità c'è; talento pure; agonismo e spavalderia altrettanto. Confermato titolare da Allegri è protagonista di un'ora di qualità che non fa rimpiangere Chiesa imitandone anche un coast-to-coast con tanto di conclusione verso la porta.

Lukaku 5 - Dov'è Romelu? L'attaccante belga si è dissolto tra Bremer, Gatti e Danilo non riuscendo a trovare il tempo e il modo di dialogare tecnicamente con Dybala.

Dybala 5,5 - Il suo recupero cambia il modo di giocare della Roma, più propositivo e meno portato alla sola battaglia. L'argentino ha voglia di mettersi in mostra nel suo stadio, ma a conti fatti riesce solo a impegnare Szczesny con un mancino da fuori area.

Cristante 6,5 - Sa fare tutto in mezzo al campo e Mourinho a lui non rinuncia nemmeno per sbaglio. Il palo gli nega un gran gol a inizio partita, poi lo trovi ovunque: in impostazione, in interdizione, in appoggio e al tiro.

Ndicka 6 - Decisivo nel respingere in volo di testa una conclusione di Kostic destinata in fondo al sacco nel primo tempo. Fino a quando le maglie restano strette svolge il suo senza sbavature, ma va un po' più in difficoltà con la frenesia della ripresa dopo lo svantaggio.

--

IL TABELLINO

JUVENTUS-ROMA 1-0

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 6,5, Bremer 6,5, Danilo 6,5; Weah 5,5, McKennie 6 (51' st Rugani sv), Locatelli 6, Rabiot 7, Kostic 6,5 (30' st Iling Jr 6); Yildiz 6,5 (20' st Chiesa 6,5), Vlahovic 7 (30' st Milik 6). A disp.: Perin, Pinsoglio, Nonge, Miretti, Nicolussi Caviglia, Huijsen. All.: Allegri 6,5.

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 5,5, Llorente 5, Ndicka 6; Kristensen 5,5, Cristante 6,5, Paredes 5,5 (29' st El Shaarawy 6), Bove 5,5 (19' st Pellegrini 6), Zalewski 5,5 (35' st Azmoun sv); Dybala 6, Lukaku 5. A disp.: Svilar, Boer, Spinazzola, Celik, Pisilli, Kumbulla, Cherubini, Karsdorp, Sanches, Belotti, Pagano. All.: Mourinho 6.

Arbitro: Sozza

Marcatori: 2' st Rabiot

Ammoniti: Locatelli (J); Paredes (R)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Adrien Rabiot è il centrocampista della Serie A ad aver segnato più gol in tutte le competizioni a partire dall'inizio della scorsa stagione (14).

• La Roma ha perso 10 trasferte nel 2023 in Serie A, nei precedenti 45 anni solari solo una volta ha fatto peggio: 12 sconfitte esterne nel 2021.

• La Juventus ha vinto 12 match con il punteggio di 1-0 in Serie A nell'anno solare 2023 - almeno quattro volte in più rispetto a qualsiasi altra squadra nel torneo nel periodo.

• Adrien Rabiot (otto gol e cinque assist) e Dusan Vlahovic (10+3) sono i due giocatori della Juventus che hanno partecipato a più gol in Serie A nel 2023.

• La Roma ha raccolto otto punti in trasferta in questa Serie A (2V, 2N, 5P), nel 21° secolo solo una volta ne ha ottenuti meno dopo le prime nove gare esterne nel torneo: sette nel 2008/09.

• La Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 13 match di Serie A (10V, 3N), nei maggiori cinque campionati europei solo il Bayer Leverkusen (16) ha una striscia aperta più lunga senza sconfitta.

• Nono gol di Rabiot nel 2023 in tutte le competizioni - record personale in un singolo anno solare per il centrocampista francese con la maglia di un club dei maggiori cinque campionati europei.

• Soltanto l’Inter (87) ha guadagnato più punti della Juventus (84 sul campo, senza considerare le penalizzazioni) in Serie A nell’anno solare 2023

• La Juventus (20) è una delle tre squadre dei cinque maggiori campionati europei ad aver collezionato almeno 20 clean sheet nel periodo (assieme a Barcellona 22 e Inter 21).

• Solo contro l’Inter (87) la Juventus ha ottenuto più successi che contro la Roma (86) in Serie A.

• La Roma in quattro occasioni non ha segnato in questa Serie A, tutte in trasferta.

• Dal 2012 la Roma, insieme all’Udinese, è la squadra che la Juventus ha battuto più volte in casa in Serie A (11).

• La Roma ha colpito 10 legni in questa Serie A, nessuna squadra ne ha registrati di più nel torneo in corso.