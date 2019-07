Rabiot esalta la Juve: "Sono in un grande club, voglio imparare e crescere"

16/07/2019

Adrien Rabiot ha iniziato la sua avventura alla Juve da poco, ma gli sono bastati pochi giorni per capire l'ambiente bianconero. " La Juventus è un grande club che ha storia e prestigio, sono molto contento di essere qui - ha spiegato il francese a JTV -. Uno dei motivi che mi ha portato a scegliere la Juve è quello che volevo migliorare, far salire la mia carriera ad un livello superiore ". "Prima di venire Buffon mi ha raccontato tutto di questo club" , ha aggiunto.

Agli ordini di Sarri, Rabiot conta di crescere e maturare molto sotto tutti i punti di vista. "Qui giocherò insieme a calciatori eccellenti, non c’è posto migliore per crescere e continuare ad imparare”, ha spiegato. Poi qualche battuta sulle sue caratteristiche tecniche: "Sono mancino, mi piace fare di tutto. Mi sento un calciatore offensivo, mi piace attaccare ma anche di difendere. Come si usa dire oggi, sono un giocatore box-to-box".



Infine sul percorso che gli ha fatto scegliere la Juve: "Ho parlato con tante persone prima di venire alla Juventus, compreso Buffon". "Lui conosce bene questo club, mi ha parlato della vita qui - ha proseguito il francese -. E' sempre molto importante, quando si deve fare una scelta, chiedere dei consigli". "I suoi complimenti? Bello riceverli, ho ringraziato Gigi con un messaggio e lui mi ha risposto che la sua era solo la verità", ha concluso.