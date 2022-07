Pogba, ancora un consulto prima della decisione sul ginocchio

JUVENTUS

Il francese dallo stesso professore che ha operato Ibrahimovic: comunque, dovrà stare fermo tra i due e tre mesi

C'è ancora tanta attesa, per non dire ansia, attorno alla decisione di Paul Pogba, e della Juve, su come intervenire dopo l'infortunio al ginocchio destro, arrivato come un fulmine a ciel sereno all'inizio di una stagione ricca di aspettative. Al momento si stanno vagliando le opzioni possibili e, dopo le prime visite, è previsto un nuovo consulto a Lione dal professor Cottet-Bertrand, lo stesso che ha operato Ibrahimovic in tempi recenti.

Vedi anche juventus Juve in ansia per Pogba: rischia di riaverlo a gennaio Sta di fatto che le strade percorribili sono due. La prima: rischiare per andare al Mondiale in Qatar, fermandosi solo un paio di mesi, asportando il frammento di menisco rotto. Con l'ipotesi pero' che l'articolazione possa dare altre problematiche in un futuro nemmeno cosi' lontano. La seconda: finire sotto i ferri per un intervento chirurgico di cucitura con un ginocchio "quasi nuovo" e un rientro che pero' avverrebbe dopo almeno tre mesi.

Dal canto suo, la Juventus starebbe spingendo per un intervento risolutivo, con tempi di recupero più lunghi, ma che possa permettere a Pogba di risolvere una volta per tutte il problema.