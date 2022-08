Pogba a Lione: rischio di stop fino a 5 mesi. McKennie fuori per 5 settimane

EMERGENZA JUVE

Operarsi o no? Questa è la scelta che il centrocampista bianconero deve fare, mentre McKennie deve fermarsi per cinque giornate

Il futuro di Pogba è ancora incerto. Il Polpo, inizialmente atteso ieri a Lione, raggiungerà soltanto in giornata il professore Bertrand Cottet-Sonnery, il luminare delle ginocchia che lo scorso maggio ha operato Zlatan Ibrahimovic. La lesione al menisco laterale del ginocchio destro si risolve con un intervento e comporta uno stop dai 2 ai 5 mesi, a seconda del tipo di operazione con cui si interviene. Dal primo consulto negli Usa, dove la Juventus si trovava al momento dell'infortunio del francese, era emersa la possibilità di operare subito per suturare il menisco e avere ampie garanzie di recuperare il ginocchio al 95% con uno stop da 3 a 5 mesi. L'altra opzione per Pogba è la meniscectomia, ovvero l'asportazione in artroscopia del pezzo di menisco lesionato che rischia di essere meno risolutiva, ma lo terrebbe lontano dal campo per un paio di mesi al massimo. La speranza del centrocampista bianconero è che il medico che lo visiterà oggi gli dia una terza opzione: la terapia conservativa. In questi giorni il giocatore ha iniziato a fare delle cure che potrebbero avere un effetto immediato, ma rischiano anche di far perdere tempo.

Il centrocampista francese, tornato alla Juve quest'estate da svincolato dopo 6 stagioni al Manchester United, con un ricco contratto da 10 milioni (8 più 2 di bonus), si è fermato pochi giorni dopo l'arrivo della squadra negli Stati Uniti. Durante un allenamento, Pogba ha avvertito una fitta al ginocchio destro e gli esami effettuati in California hanno evidenziato la lesione al menisco laterale. La scelta da fare ora è molto delicata e potrebbe compromettere il futuro del giocatore: la paura più grande è saltare il Mondiale in Qatar con la Francia (che inizierà a novembre) e non poter rientrare in campo prima del nuovo anno. L'opzione preferita del Polpo è anche quella più rischiosa in quest'ottica. La terapia conservativa, infatti, non è sicura al cento per cento: a volte dà buoni risultati, ma spesso rimanda soltanto l’operazione di qualche mese. Un’eventualità, quest’ultima, scomoda per tutti che finirebbe soltanto per allungare i tempi. La sensazione quindi, stando a quanto raccontano gli esperti, è che sia difficile evitare uno dei due interventi chirurgici. Il guru di Lione, a meno di clamorose svolte, cercherà le parole e gli argomenti giusti per spiegare al connazionale il percorso migliore per guarire del tutto e tornare al top nel minor tempo possibile.

ANCHE MCKENNIE OUT, E' EMERGENZA CENTROCAMPO

Weston McKennie è costretto a fermarsi per l'infortunio alla spalla sinistra (lesione capsulare), non tornerà a disposizione di Allegri prima di un mese, saltando almeno le prime quattro gare di campionato contro Sassuolo, Sampdoria, Roma e Spezia e probabilmente anche quella con la Fiorentina del 3 settembre a Firenze. Con la squalifica di Rabiot, diventa complicato per l'allenatore bianconero allestire il centrocampo per il debutto con il Sassuolo.