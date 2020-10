Pirlo può sorridere: "Cristiano sta bene e parte con la squadra". Ma non sarà titolare

VERSO SPEZIA-JUVE

"E’ andato tutto bene, è arrivata la negatività del secondo tampone e stamattina si è allenato individualmente. Partirà con la squadra. Non credo che giocherà dall’inizio. L’importante è averlo: si è allenato a casa, ed è talmente importante che ce lo portiamo con noi". Andrea Pirlo, alla vigilia della partita contro lo Spezia ha espresso tutta la sua soddisfazione per il recupero di Cristiano Ronaldo.

Non è ancora a disposizione, invece, Matthijs de Ligt: "Purtroppo deve aspettare ancora una settimana. Sta andando tutto bene, ma per essere sicuro l’ortopedico ha detto di non forzare il recupero". Per quanto riguarda il resto della difesa: "Bonucci ieri ha lavorato a parte, oggi con la squadra. Ci sarà. Chiellini invece non è convocato perché continuerà il suo lavoro di recupero".

Non potevano mancare le domande sull'andamento non proprio entusiasmante di questo inizio di stagione: "Su 70 giorni che sono qua ho allenato 22/23 giorni per gli impegni di chi è stato in Nazionale. Abbiamo avuto poco tempo e non con tutti i giocatori. E’ normale che ci sia qualche cosa non capita al 100%. Siamo contenti non dei risultati ma dell’approccio da parte dei giocatori. La pressione? Non mi sorprende, era la stessa cosa anche quando giocavo, anzi mi fa venire voglia di fare sempre meglio e di fare ciò che ho in testa. Sono tranquillo, continuerò a fare il mio lavoro. Bisogna trovare l’affiatamento tra i giocatori, ci vuole tempo anche per capirsi e trovare le giuste distanze. Sulla riaggressione ci stiamo lavorando, deve scattare nella testa dei giocatori. Qualcuno magari dovrebbe riposare un po', ma anche Ramsey non è al meglio dopo Kiev. Gli altri hanno giocato tanto, ci sarebbe qualcuno che deve recuperare ma devono giocare per forza.

Per quanto riguarda lo Spezia: "Sarà difficile, giocheremo con una neopromossa che sta facendo bene. Conosco l’allenatore, abbiamo fatto il corso da allenatore insieme. So che tipo di squadra imposta e come vuole giocare. Dovremo fare una bella partita e portare a casa punti perché è importante per il nostro percorso".