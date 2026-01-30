De Rossi: "Sconfitte così fanno male, ma vanno accettate"

"Queste sconfitte fanno parte del calcio, vanno accettate. Il rammarico c'è ma le partite vanno analizzate con freddezza. Oggi abbiamo giocato alla pari, se non meglio, della Lazio, non posso che essere contento della prestazione dei ragazzi. Domenica abbiamo segnato al 91', dobbiamo accettarlo così come che diventa complicato difendere e nella maniera di stare in campo che ormai è insita nel regolamento". Sono queste le parole di Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio arrivata al 100° minuto. "A parte l'ultimo episodio, questa è una partita che avremmo portato a casa. Oggi sono soddisfatto più di domenica scorsa, anche se gli umori sono opposti - prosegue il tecnico rossoblù-. Fastidio perdere contro la Lazio? Mi da fastidio al 100' contro chiunque, noi dobbiamo fare punti. Io indosso la maglia del Genoa, difendo questi colori e le rivalità che ho vissuto in carriera le sento pochissimo. I ragazzi non meritavano questo epilogo", conclude De Rossi.