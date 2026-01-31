Lazio, Pedro: "Un peccato l'assenza dei tifosi, la vittoria è per loro"

31 Gen 2026 - 00:01

"È un peccato che non ci fossero i tifosi con noi, ma voglio dedicare a loro questa vittoria perché stanno sempre con noi e danno molto supporto alla squadra, per questo volevamo ringraziare tutti coloro che non sono qua". Così Pedro ai microfoni di Dazn ha commentato l'assenza dei tifosi biancocelesti all'Olimpico. "Sono una parte molto importante di questa squadra - ha proseguito lo spagnolo -. La cosa più bella di stare alla Lazio è quando stanno loro non noi. Questa è una situazione molto difficile sia per noi sia per la nostra società, ma dobbiamo continuare così". 

