Il ministro dello sport Abodi è sicuro: "Gattuso è l'allenatore giusto per portare l'Italia ai Mondiali"

A esprimersi sul tema, mostrandosi fiducioso, è il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi a LaPresse: "Per il calcio c'è un appuntamento che può cambiare i nostri sentimenti. Aspettiamo e facciamo il tifo per l'Italia perché finalmente ritorni dove merita, per la sua storia. Non posso immaginare che l'Italia sia quella che non si è qualificata o che è uscita malamente anche dagli Europei. Possiamo esprimere molto di più, sono convinto che Gattuso sia l'allenatore giusto per questa fase e questa sfida".