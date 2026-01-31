Il ministro dello sport Abodi è sicuro: "Gattuso è l'allenatore giusto per portare l'Italia ai Mondiali"

31 Gen 2026 - 11:07
© ansa

Gli spareggi di marzo si avvicinano e sale la tensione per la Nazionale italiana che deve evitare a ogni costo la terza mancata partecipazione consecutiva ai Mondiali.

A esprimersi sul tema, mostrandosi fiducioso, è il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi a LaPresse: "Per il calcio c'è un appuntamento che può cambiare i nostri sentimenti. Aspettiamo e facciamo il tifo per l'Italia perché finalmente ritorni dove merita, per la sua storia. Non posso immaginare che l'Italia sia quella che non si è qualificata o che è uscita malamente anche dagli Europei. Possiamo esprimere molto di più, sono convinto che Gattuso sia l'allenatore giusto per questa fase e questa sfida".

andrea abodi
gennaro gattuso
nazionale

