Abodi: "Arbitri? Per l'Aia è un momento di difficoltà, serve più serenità"

A riguardo, c'è anche il tema della violenza sugli arbitri, in particolare nei campionati dei dilettanti: "Noi abbiamo fatto una norma per equiparare in qualche maniera l'arbitro a un pubblico ufficiale in campo, che prevede anche l'arresto, se l'arbitro viene picchiato. E ci sono centinaia di episodi ogni anno. Ma se quando succede dopo questa norma il giudice ritiene di non procedere perché c'è stato soltanto qualche schiaffo e qualche insulto vuol dire che non ci capiamo", ha ribadito Abodi a LaPresse.