Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

La Juve crea ma non segna: attaccanti non all'altezza della manovra bianconera

Due pali, una serie incredibile di occasioni e un super Falcone. Il Lecce si salva a Torino anche grazie alla scarsa mira di David e Openda

di Andrea Cocchi
03 Gen 2026 - 23:00
© Getty Images

© Getty Images

Un antico mantra degli allenatori recita così: "Io posso incidere fino alla trequarti avversaria, da lì in poi contano solo i direttori sportivi", nel senso che sono loro che comprano i giocatori che segnano. Un po' la sintesi di Juventus-Lecce. Una delle prestazioni stagionali migliori dei bianconeri, soprattutto nel primo tempo, che si trasforma in un mezzo fallimento per le occasioni sprecate da David, soprattutto, e Openda. Il rigore battuto dal primo e il tap-in fallito dal secondo dopo il palo di Yildiz, sono il manifesto programmatico della serata bianconera. 

Partiamo dal presupposto che, pur non essendo facile superare la barriera mobile di un Lecce che difende con un blocco basso a zona (cosa quasi inedita in un campionato in cui si è abituati ad affrontare squadre che marcano individualmente a tutto campo), la Juve riesce a scardinare la barriera avversaria grazie alle iniziative del turco sulla sinistra e a una nuova struttura di gioco che può essere sintetizzata in un 4-2-3-1. Il Lecce abbassa Pierotti, il teorico esterno alto a destra, per raddoppiare Yildiz che fa impazzire per mezz'ora il giovane cileno Perez, sostituito da Veiga per manifesta inferiorità. In pratica, la squadra di Di Francesco si piazza, in fase difensiva, con un compatto 5-4-1.

Kalulu e Cambiaso, i laterali bassi, occupano l'ampiezza e i mezzi spazi alternandosi con Conceiçao e Yildiz, McKennie fa il trequartista alle spalle di David, con Thuram e Locatelli, i due centrali di metà campo, che spesso si abbassano sull'esterno per permettere ai due terzini di andare subito in proiezione offensiva. In pratica la Juve attacca in modo più posizionale del solito cercando di presidiare i mezzi spazi, quelli liberi dalle maglie giallorosse. In questo modo i padroni di casa riescono a creare tantissimo senza però trovare il gol, per tanti motivi (Falcone, sfortuna, scarsa mira). David sbaglia tutto il possibile e Openda, che entra al posto di Locatelli per un 4-2-4 da assalto finale, non riesce a fare molto meglio. Nel secondo tempo, con l'ingresso di Zhegrova per un poco brillante Conceiçao, ci sarebbe anche l'opzione del cambio di gioco per isolare l'esterno kosovaro nell'uno contro uno, ma i padroni di casa non riescono a farlo con la necessaria continuità.

Spalletti ha detto che giocando così sarà difficile non vincere in futuro. Tutto giusto. Sarà anche fondamentale, però, raddrizzare la mira di chi occupa il ruolo di centravanti con la maglia bianconera addosso. 

Leggi anche

David e Openda sbagliano, Yildiz non basta: Banda e un super Falcone frenano Spalletti

juve
attaccanti
analisi

Ultimi video

01:52
Sarri, arriva in Napoli

Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti

02:18
DICH MCKENNIE POST LECCE 3/1 DICH

McKennie: "Ci è mancato solo il gol"

01:22
DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

00:57
DICH FALCONE POST JUVENTUS 3/1 DICH

Falcone: "Sul rigore ho scelto un lato insieme al mio preparatore"

05:24
DICH ITALIANO PRE INTER PER SITO 3/1 DICH

Bologna, Italiano: "Contro l'Inter un altro test, sarà una gara tosta"

00:56
DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

01:28
DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH

Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

02:21

Fiorentina-Solomon, l'arrivo dell'israeliano diventa un caso politico: "Non benvenuto"

02:01
Salvezza, c'è Genoa-Pisa

Salvezza, c'è Genoa-Pisa

01:17
Domani Lazio-Napoli

Domani Lazio-Napoli

03:02
Inter, la carica di Pio

Inter, la carica di Pio

02:00
Stasera Atalanta-Roma

Stasera Atalanta-Roma

02:15
Gasp, emozione ritorno

Gasp, emozione ritorno

02:21
Oggi Juventus-Lecce

Oggi Juventus-Lecce

01:52
Sarri, arriva in Napoli

Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti

I più visti di Juventus

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

Juve, ecco le maglie per la stagione 2026-2027: stile retrò, rosa e nero

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Juve, il 2026 inizia male: dalla Consob multa di 500mila euro per il caso plusvalenze. Ricorso in vista

Spalletti: "Contro il Lecce non sarà facile. Possiamo ancora migliorare"

Milik, la sfortuna lo perseguita: infortunio al polpaccio e altro stop di due settimane

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:43
Svilar sul gol preso: "Ho sentito qualcosa su braccio e testa, per me è fallo"
Raffele Palladino
23:43
Atalanta, Palladino: "Non voglio parlare di arbitri, però a inizio anno ci avevano spiegato altre cose…"
23:19
Coppa d'Africa, favola Mali: finale epico in 10 contro 11, vola ai quarti contro il Senegal
21:52
Lecce, Falcone: "Sono nel mio prime, questo pareggio è quasi come una vittoria"
21:02
Ligue 1: pari Nizza-Strasburgo, Lione passa a Monaco