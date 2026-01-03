La Juve crea ma non segna: attaccanti non all'altezza della manovra bianconera

Kalulu e Cambiaso, i laterali bassi, occupano l'ampiezza e i mezzi spazi alternandosi con Conceiçao e Yildiz, McKennie fa il trequartista alle spalle di David, con Thuram e Locatelli, i due centrali di metà campo, che spesso si abbassano sull'esterno per permettere ai due terzini di andare subito in proiezione offensiva. In pratica la Juve attacca in modo più posizionale del solito cercando di presidiare i mezzi spazi, quelli liberi dalle maglie giallorosse. In questo modo i padroni di casa riescono a creare tantissimo senza però trovare il gol, per tanti motivi (Falcone, sfortuna, scarsa mira). David sbaglia tutto il possibile e Openda, che entra al posto di Locatelli per un 4-2-4 da assalto finale, non riesce a fare molto meglio. Nel secondo tempo, con l'ingresso di Zhegrova per un poco brillante Conceiçao, ci sarebbe anche l'opzione del cambio di gioco per isolare l'esterno kosovaro nell'uno contro uno, ma i padroni di casa non riescono a farlo con la necessaria continuità.