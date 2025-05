Ufficiale: Dean Huijsen al Real Madrid: pagata la clausola da 60 milioni

Secondo quanto riferito dal Bournemout, Huijsen si aggregherà subito al Real Madrid in modo da essere già a disposizione per il Mondiale per Club in programma negli Usa tra giugno e luglio. Dopo aver indossato la maglia delle giovanili del Malaga, della Juve Next Gen, della Juve, della Roma e del Bournemout, dunque, il centrale 20enne nato in Olanda ma naturalizzato spagnolo realizza il sogno di giocare per le Merengues. Huijsen ha firmato col Real un contratto di cinque anni fino al 2030.