Ozil, dichiarazione a sorpresa: "La Juventus è il mio grande amore italiano: mi è mancata solo lei in carriera"

"Juve, storia di un grande amore" non è solamente il ritornello dell'inno dei bianconeri, ma anche il messaggio chiaro e diretto scelto da Mesut Ozil per uscire allo scoperto ora che le scarpette sono appese al famigerato chiodo. L'ex trequartista tedesco, passato in carriera da Real Madrid, Arsenal e altri grandi club, a sorpresa ha postato una foto che lo ritrae in bianconero con l'iconica numero 10 e un messaggio che apre a scenari sul quel sarebbe potuto essere: "Sono orgoglioso della mia carriera e dei grandi club in cui ho avuto il privilegio di giocare, ho mancato solo una squadra: la Juventus, il mio amore italiano":