Mondiali donne U20: Italia battuta 2-0, in finale va la Spagna

Sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei Mondiali Under 20, in corso in Polonia. Nella semifinale giocata a Lodz, l'Italia è stata battuta 2-0 dalla Spagna, squadra favorita per la conquista del titolo e che con quella odierna ha ottenuto sei vittorie in altrettanti incontri. La Spagna, dominante nel gioco, è andata in vantaggio nel finale del primo tempo per un'autorete del portiere Belli e a inizio ripresa ha raddoppiato con Comendador, miglior marcatrice del torneo con sei gol. L'altra finalista uscirà dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia.