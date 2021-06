Nasce la Juve dell'Allegri II: incontro con Agnelli e Cherubini col dubbio CR7

SI (RI)PARTE

Sul tavolo ci saranno i piani di mercato, ma sorpattutto la questione legata al futuro del portoghese. Intanto si forma la squadra attorno ad Arrivabene

Settimana decisiva in casa Juve per gettare le basi di quella che sarà la squadra per la prossima stagione. Entro giovedì Max Allegri incontrerà i vertici del club, partendo dal presidente Andrea Agnelli e dal neo responsabile dell'area sportiva Federico Cherubini. Sul tavolo i nomi dei possibili obiettivi di mercato, l'eventuale rientro di prestiti e soprattutto la questione Cristiano Ronaldo. La sua permanenza o meno determinerà buona parte del programma estivo. In caso di addio, la Juve avrà un buon tesoretto da poter investire, altrimenti bisognerà muoversi con attenzione e limitare le spese.

Intanto, è stata definita la squadra che andrà a lavorare agli ordini di Agnelli. Al fianco di Cherubini, che avrà l'ultima parola sulla chiusura delle trattative, ci saranno l'attuale ds dell'Under 23, Giovanni Manna, e lo scouting manager dei giovani, Matteo Tognozzi, che si dedicheranno alla ricerca degli obiettivi e all'avvio dei contatti.

Quanto a Maurizio Arrivabene, il nuovo amministratore delegato si dedicherà alla gestione del gruppo, al valorizzare il brand e allo sviluppo commerciale. In sintesi: calcio, finanza e marketing. Per questo, avrà come spalla lo stesso Cherubini, Stefano Bertola, che si occuperà dell'aspetto finanziario, e Giorgio Ricci, l'uomo dei ricavi alla Juve. Arrivabene, inoltre, potrebbe assumere anche il ruolo di portavoce della società.