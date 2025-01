Motta: "Mai criticato i miei giocatori, conosco il loro valore. Kolo Muani può aiutarci"

Dopo il pareggio di Champions col Bruges, la Juve riparte in campionato dal big match contro il Napoli per rimanere in scia nella lotta per un posto tra le prime quattro. E Thiago Motta non si sbilancia sulle scelte di formazione sottolineando la compattezza del gruppo bianconero e anche la forza dell'avversario. "Kolo Muani titolare al posto di Vlahovic? Può giocare anche esterno, vedremo - ha spiegato il tecnico bianconero -. E' un giocatore di livello preso per soddisfare le grandi esigenze della Juve e può aiutarci a vincere". "Il Napoli è primo con merito, servirà miglior la Juve per vincere - ha aggiunto - Io non ho mai criticato i miei giocatori, conosco il loro valore".