Champions, Bruges-Juve 0-0: bianconeri ai playoff, ma la Top 8 è lontana

LE STATISTICHE

• La Juventus ha tenuto la porta inviolata in tre incontri di UEFA Champions League di fila per la prima volta da ottobre 2021.

• La Juventus ha pareggiato 16 incontri in questa stagione considerando tutte le competizioni, almeno cinque in più rispetto ad ogni altra squadra dei cinque grandi campionati europei.

• Club Brugge vs Juventus è il primo incontro di UEFA Champions League che ha visto al massimo un tiro nello specchio a partire da Lille vs Bayern Monaco, il 23 ottobre 2012.

• La Juventus ha chiuso un incontro di UEFA Champions League senza subire tiri nello specchio per la prima volta dal 1° ottobre 2019, contro il Bayer Leverkusen.

• La Juventus ha pareggiato 0-0 due delle ultime tre gare in competizioni europee, tante volte quante nelle precedenti 74.

• La Juventus è rimasta imbattuta in quattro dei cinque incontri contro il Club Brugge in tutte le competizioni, anche se questo è solo il primo pareggio tra le due formazioni (3V, 1N, 1P).

• Il Club Brugge è rimasto imbattuto in quattro incontri di fila in UEFA Champions League per la prima volta da ottobre 2022.

• La Juventus ha pareggiato 16 incontri in una singola stagione considerando tutte le competizioni per la prima volta dal 2011/12 (16).

• Manuel Locatelli è il primo centrocampista della Juventus che ha toccato almeno 117 palloni in un match di UEFA Champions League a partire da Arthur, contro il Villarreal il 16 marzo 2022 (119).

• Pierre Kalulu è l’unico giocatore della Juventus che ha giocato da titolare tutte le sette gare di questa UEFA Champions League.