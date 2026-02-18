Inter, Pio Esposito: "Bella botta il terzo gol, la rimonta è fattibile"

18 Feb 2026 - 23:25
© ansa

© ansa

"Faccio fatica a dire quando ci è scappata la partita, il terzo gol ci ha dato una bella botta. Una sconfitta che pesa, però abbiamo la fortuna di avere un’altra possibilità. Dobbiamo dimenticarla subito, abbiamo il ritorno e la rimonta è fattibile". Così l'attaccante dell'Inter Pio Esposito a Prime dopo l'1-3 nell'andata dei playoff di Champions contro il Bodo: "Ora testa al Lecce. Non credo che il nostro atteggiamento sia stato sbagliato, dovevamo fare meglio".

Ultimi video

01:35
Conte si gode Alisson

Conte si gode Alisson

01:57
DICH GABBIA POST MIL-COMO 18/2 DICH

Milan, Gabbia: "Siamo sicuramente infelici per il risultato"

01:23
DICH ITALIANO PRE EUROPA 1872 DICH

Italiano: "Tornare a Bologna con un risultato che ci possa permettere di andare avanti"

01:38
DICH VANOLI PRE CONFERENCE 18/2 DICH

Vanoli: "Dobbiamo provare a passare, dobbiamo essere lucidi"

01:38
DICH NZOLA PRESENTAZIONE SASSUOLO 18/2 DICH

Nzola si presenta: "Un ambiente tranquillo, un mister tranquillo"

01:46
Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

02:55
La verità di Bastoni

La verità di Bastoni

01:59
Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

01:48
Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

00:21
MCH VISITE MEDICHE BREMER 18/2 MCH

Juventus, l'arrivo di Bremer al JMedical

01:56
Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

01:08
Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

01:31
Paz cerca luci a San Siro

Paz cerca luci a San Siro

02:00
Milan, dal Como al derby

Milan, dal Como al derby

00:58
Fabregas sfida Allegri

Fabregas sfida Allegri

01:35
Conte si gode Alisson

Conte si gode Alisson

I più visti di Calcio

CLIP RISSA INTER-JUVENTUS FINE PRIMO TEMPO CON SOTTOTITOLI PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juventus, la verità sulla rissa a fine 1° tempo: tutto quello che si sono detti

DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU KALULU PER SITO 16/2 DICH

Spalletti, Inter-Juventus è senza fine: che risposta a Chivu!

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

DICH MAROTTA SU POLEMICHE 16/2 DICH

Marotta: "Gogna mediatica smisurata, ma ha sbagliato"

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:58
Premier League, Wolverhampton-Arsenal 2-2
23:55
Milan-Como, volano parole grosse tra Allegri e Fabregas in sala stampa: cosa è successo
 Lautaro Martinez
23:48
Inter, allarme rosso per Lautaro. Chivu: "L'abbiamo perso, l'infortunio è serio"
23:28
Como, la lezione di Fabregas: "Chiedo scusa, ho fatto una cosa anti-sportiva"
23:25
Inter, Pio Esposito: "Bella botta il terzo gol, la rimonta è fattibile"