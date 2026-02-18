Inter, Pio Esposito: "Bella botta il terzo gol, la rimonta è fattibile"

"Faccio fatica a dire quando ci è scappata la partita, il terzo gol ci ha dato una bella botta. Una sconfitta che pesa, però abbiamo la fortuna di avere un’altra possibilità. Dobbiamo dimenticarla subito, abbiamo il ritorno e la rimonta è fattibile". Così l'attaccante dell'Inter Pio Esposito a Prime dopo l'1-3 nell'andata dei playoff di Champions contro il Bodo: "Ora testa al Lecce. Non credo che il nostro atteggiamento sia stato sbagliato, dovevamo fare meglio".