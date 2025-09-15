Locatelli: "Carichi e fiduciosi: in Champions non so se siamo i più forti ma sicuramente siamo più uniti"

"Ci è dispiaciuto per come siamo stati eliminati lo scorso anno, ma siamo un gruppo sano e vogliamo riscattarci. L'adrenalina c'è, anche perché comincia la competizione più bella. Sentire la musichetta domani in casa sarà speciale e ovviamente ci sarà ancora l'entusiasmo per l'aver vinto il derby d'Italia. Psicologicamente arriviamo bene, chiaro che anche con l'Inter abbiamo sbagliato qualcosa perché abbiamo subito 3 gol, ma la forza del gruppo è questa, l'andare avanti nonostante le difficoltà".