L'Equipe: "Juventus, violate le norme Onu contro la Corea del Nord nel trasferimento di Han"

DALLA FRANCIA

Dalla Francia arriva la notizia che la Juventus potrebbe aver violato le regole delle Nazioni Unite sulle sanzioni internazionali contro la Corea del Nord. Come riporta il quotidiano L'Equipe, infatti, la cessione a gennaio di Kwang-Song Han ai qatarioti dell'Al-Duhail (operazione da circa 5 milioni) secondo gli esperti del Consiglio di Sicurezza andrebbe contro le risoluzioni dell'ONU che proibiscono ai nordcoreani di lavorare all'estero.

Il quotidiano francese spiega come il Consiglio di Sicurezza a gennaio avesse avvertito l'Italia della questione e, nonostante questo, "il trasferimento non è stato annullato". "Il Consiglio ha nuovamente riferito al Qatar le risoluzioni pertinenti relative a questo caso" si legge nel rapporto citato da l'Equipe.

Le sanzioni dell'ONU contro la Corea del Nord per non aver rinunciato al proprio programma nucleare prevedevano che gli Stati membri inviassero in patria i lavoratori nordcoreani all'estero entro dicembre 2019.