Juve, Pasquetta a nervi tesi: lite tra Paredes e Allegri

ALLA CONTINASSA

L'argentino avrebbe sfogato contro il tecnico il nervosismo per le tante panchine accumulate, abbandonando la grigliata post allenamento. Il suo futuro è ancora più segnato

Il futuro di Leandro Paredes alla Juventus era già segnato da tempo, ma di sicuro, dopo quanto accaduto a Pasquetta, l'argentino rischia di passare gli ultimi mesi in bianconero da separato in casa. Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta, infatti, alla ripresa degli allenamenti ci sarebbe stato un litigio a toni alti tra l'ex Psg e Massimiliano Allegri. Il tutto sarebbe accaduto prima della tradizionale grigliata, tipica del lunedì dell'Angelo.

Vedi anche juventus Juventus verso lo Sporting: Vlahovic assente in campo, si rivede Allegri Paredes era parso nervoso già durante la partitella giocata davanti a numerosi tifosi. Al termine è rientrato negli spogliatoi con passo spedito, andando alla ricerca dell'allenatore. E qui è nata una discussione molto accesa, con il neo campione del mondo che ha rinfacciato al mister lo scarso minutaggio avuto nelle ultime settimane (con il "deb" Barrenechea che lo ha cavalcato nelle gerarchie) e probabilmente qualche altro conto in sospeso. Proprio all'indomani della mezzora giocata, a buon livello, nel finale contro la Lazio... Alla fine Paredes è stato tranquillizzato dai compagni, ma non ha preso parte al pranzo di gruppo.

Una pietra tombale sull'annunciato addio a fine stagione, visto che a novembre era caduto l'obbligo di riscatto con l'uscita di scena della Juve già nei gironi di Champions League. Riscatto che il giocatore non si è saputo conquistare sul campo, con prestazioni al disotto delle aspettative e comportamenti non certo adeguati alla maglia che indossa. E pensare che la scorsa estate sembrava lui quello destinato a rimanere più a lungo rispetto al connazionale Di Maria.

Sicuramente una "grana" di cui non si sentiva bisogno in casa Juve, alla vigilia di un periodo decisivo e delicato con l'Europa League alle porte, ma anche le sfide contro Napoli in campionato e Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.

