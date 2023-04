Juventus verso lo Sporting: Vlahovic assente in campo, si rivede Allegri

QUI JUVENTUS

L'attaccante serbo lavora in palestra dopo la distorsione alla caviglia subita a Roma contro la Lazio

La Juventus torna subito in campo in vista della sfida di Europa League contro lo Sporting di giovedì sera. Alla Continassa, nella seduta aperta a media e tifosi su invito del club bianconero, si rivede il tecnico Massimiliano Allegri che torna a dirige l'allenamento dopo aver smaltito la febbre che lo ha messo ko per la trasferta contro la Lazio, mentre non si è visto Dusan Vlahovic. Per l'attaccante serbo solo lavoro in palestra dopo la distorsione alla caviglia subita a Roma e presenza nel match contro i lusitani in forte dubbio.

Solo ulteriori esami in settimana diranno di più sulle condizioni di Vlahovic, ma per Allegri è l'ennesimo guaio da risolvere in vista della sfida di Europa League. Nel primo allenamento della settimana, che porta anche alla sfida di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo, si rivedono in campo con i compagni Pogba e Bonucci, con i due che hanno l'obiettivo di tornare tra i convocati. Vedi anche juventus Juventus, i tormenti di Vlahovic: a secco di gol e infortunato, disattiva anche Instagram

Come Vlahovic, anche De Sciglio ha svolto solo lavoro in palestra. Assenti invece Iling-Junior, Soulé e Barrenechea che martedì sera saranno impegnati nella finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C contro il Vicenza.