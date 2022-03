La Juve verso lo Spezia: Rugani e Berna ok, Dybala quasi pronto

La Juventus ha svolto un allenamento mattutino in vista della prossima sfida dell'Allianz Stadium contro lo Spezia. Rugani e Bernardeschi hanno svolto l'intera seduta con i compagni e anche Dybala si è allenato parzialmente in gruppo. L'attaccante argentino potrà dunque essere convocato ed entrare a partita in corso. Una buona notizia per Allegri che può ritrovare un giocatore importante in questa fase fondamentale della stagione.

Getty Images