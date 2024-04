La Juve sul caso Ronaldo: "Pronti a tutelare i nostri diritti"

IN TRIBUNALE

La reazione del club bianconero dopo la decisione del Collegio Arbitrale sui 19,5 mln chiesti dall'ex Ronaldo

© Getty Images La Juventus, con una nota ufficiale, ha commentato la sentenza del Collegio Arbitrale in merito al ricorso di Cristiano Ronaldo per ottenere gli stipendi arretrati risalenti alla seconda manovra stipendi risalenti ai tempi della pandemia. I bianconeri dovranno versare al portoghese circa 9,7 mln più interessi: "La Società, anche con il supporto dei propri legali - si legge -, sta esaminando la decisione del Collegio Arbitrale, riservandosi ogni valutazione e iniziativa a tutela dei propri diritti".

Il Collegio ha riconosciuto un concorso di colpa, con i piemontesi che non hanno messo da parte alcuna cifra nei bilanci in vista di una decisione che il club sperava fosse positiva. "Gli Arbitri, con decisione a maggioranza, hanno riconosciuto la validità dell’accordo di riduzione dei compensi dell’Ex Tesserato nella stagione sportiva 2020/21 e rilevato l’assenza di alcun accordo di integrazione concluso tra le parti, ritenendo, dunque, che la c.d. “carta Ronaldo” non abbia alcun effetto vincolante - evidenzia il comunicato ufficiale dei bianconeri -; pertanto, hanno rigettato le domande dell’Ex Tesserato di nullità dell’accordo di riduzione dei compensi e di adempimento dell’accordo di integrazione; hanno altresì rigettato la domanda di annullamento dell’accordo di riduzione dei compensi, rilevando l’assenza di dolo in capo alla Società, la cui condotta non ha inciso sulla volontà dell’Ex Tesserato di sottoscrivere il predetto accordo di riduzione; hanno accolto parzialmente la domanda formulata in estremo subordine dall’Ex Tesserato, accertando la responsabilità precontrattuale di Juventus derivante dal fallimento della trattativa e condannato la convenuta al pagamento di una somma pari a circa Euro 9,8 milioni (corrispondente alla metà della richiesta dell’Ex Tesserato, pari a circa Euro 19,6 milioni). La Società, anche con il supporto dei propri legali, sta esaminando la decisione del Collegio Arbitrale, riservandosi ogni valutazione e iniziativa a tutela dei propri diritti".

