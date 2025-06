"La Juve non ci permette di investire": il CEO spiega la posizione di Tether

“Tether non vede l’ora di poter partecipare alla crescita e al futuro della squadra - continua Ardoino su “X” - ma ad oggi non possiamo farlo se non ci è permesso dalla società. È veramente un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo per aiutare a rendere la Juventus di nuovo Grande. A ora - prosegue il post - la società non ha permesso a Tether di partecipare all’aumento di capitale annunciato un mese fa”.