Tether spinge le azioni Juve in Borsa. E l'ad promette: vogliamo entrare nel CdA

La Juventus frena bruscamente in campionato perdendo a Parma e complicando la corsa Champions, ma non smette di volare in Borsa. Il motivo dell’entusiasmo è la scelta del colosso delle criptovalute, Tether, di entrare in maniera ancora più decisa nel capitale azionario bianconero facendo salire la sua quota al 10,12%, pari al 6,18% dei diritti di voto. Un’operazione importante che fa diventare Tether il secondo azionista della Juventus dopo Exor.