La Juve è già a un bivio, ma senza identità: Motta si aggrappa a Yildiz, l'unica certezza

Dodici pareggi in 19 giornate, 33 punti totali. Se è vero che l'imbattibilità sottolineata da Thiago Motta nel postpartita del Derby può essere in parte un vanto, nell'ormai trentennale era dei tre punti a vittoria il pareggio può considerarsi una mezza sconfitta. Qualcosa di più se ti chiami Juventus e se i numeri in questione sono questi. Nonostante l'ottimismo e il bicchiere mezzo pieno valutato dal tecnico juventino a fine partita, il nuovo progetto della Vecchia Signora fatica ad accendersi e il tempo inizia a stringere. Con Atalanta, Milan e Napoli all'orizzonte così come le ultime due uscite europee in Champions League, la Juventus è di fronte a un enorme bivio per il presente e per il futuro. Ma come ci arriva?