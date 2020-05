Kulusevski: "Ho scelto la Juve per Sarri, avevo dei dubbi su Conte"

VERSO LA JUVE

Ufficialmente Dejan Kulusevski dall'1 luglio sarebbe un giocatore della Juve, ma l'emergenza coronavirus rimanderà di qualche settimana il debutto in bianconero del giovane talento svedese, prelevato in anticipo dal Parma. Qui è arrivato in prestito dall'Atalanta e ai colori gialloblù resta molto legato. "Voglio chiudere questa stagione in bellezza e fare la mia parte per ringraziarli", ha detto il centrocampista offensivo. Pjanic, Juve senza fretta

Il pensiero, però, non può che andare alla Juve. "Vado lì per imparare, non vedo l'ora di duettare con Dybala e il suo sinistro magico: in ogni caso ora so giocare in più ruoli e conto di ritagliarmi uno spazio anche a Torino. Prima di Juve-Parma CR7 mi ha detto: benvenuto Dejan, come stai? Anche Buffon e Chiellini sono stati carini con me", ha aggiunto alla Gazzetta dello Sport.

Tra Juve e Inter Kulusevski ha scelto i bianconeri perché... "Sarri è stato simpatico, mi ha messo a mio agio. Conoscevo il suo Chelsea e il suo tipo di gioco. Anche per questo ho scelto il bianconero. Con Conte i movimenti sono diversi, come l’assetto tattico. E il mio dubbio era proprio questo”.