Kolo Muani: "Convinto da Motta, se continuo così posso restare alla Juve. Psg? Non reggevo la pressione"

"Thiago Motta mi ha convinto a venire alla Juventus, continuando così potrei restare". Musica e parole di Kolo Muani, messo al centro degli schemi bianconeri subito dopo il suo arrivo a Psg. Il tecnico italo-brasiliano gli ha consegnato la maglia da titolare ottenendo risposte più che confortanti: subito 5 gol in 6 partite disputate in Serie A. In estate Giuntoli dovrà trattare con i parigini per tenerlo a Torino, con il francese che non ha comunque chiuso le porte al club francese: "Non lo definirei un capitolo concluso, ho un contratto con loro - ha aggiunto il 26enne -. Luis Enrique? Con lui avevo un ottimo rapporto, è stata una fortuna avere un tecnico come lui. Le opportunità me le ha date, in campo andavo io. Purtroppo non reggevo le pressioni, ma non ho rimpianti".