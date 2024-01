Kean, c'è l'accordo con l'Atletico: prestito secco oneroso fino a giugno

E' praticamente tutto fatto per il trasferimento di Moise Kean dalla Juventus all'Atletico Madrid: la formula è quella del prestito oneroso, secco per 6 mesi, senza diritto di riscatto. I "colchoneros", prima di ufficializzare l'acquisto di Kean, dovranno però liberarsi di un attaccante, con uno tra Correa e Depay destinato alla cessione, probabilmente in Arabia Saudita. La punta della Nazionale potrebbe così sperare di trovare più spazio rispetto a quello che ha al momento sotto la gestione Allegri.