Kalulu torna su Inter-Juve: "Ho spento il telefono. Tante parole, ma la squalifica è rimasta"

Tornando alla gara contro il Galatasaray e alle speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League, ecco invece le sensazioni del numero 15 bianconero: "La stagione è ricca di appuntamenti, come è normale nei grandi club. Ci sono grandi speranze e ci viene chiesto di essere sempre all'altezza. Poi ci sono degli obiettivi e su quello vedremo a fine stagione".