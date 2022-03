Juventus, Vlahovic recuperato. Alex Sandro e Zakaria in parte col gruppo

JUVENTUS

L'attaccante in gruppo, superato il problema all'inguine. Alla Continassa si è rivisto anche Cuadrado

Dopo i due giorni di riposo, la Juventus si è ritrovata per gli allenamenti nella settimana che porterà al big match contro l'Inter. Buone notizie per Massimiliano Allegri, a cominciare da Dusan Vlahovic che ha fatto l'intera seduta col gruppo dimostrando di aver superato del tutto il problema all'inguine rimediato contro la Salernitana e che gli ha fatto saltare gli impegni con la Serbia.

Alex Sandro e Zakaria invece si sono allenati solo parzialmente con la squadra ma c'è ottimismo in casa bianconera per il recupero sia del laterale brasiliano che del centrocampista svizzero. La Juve inoltre, nel comunicato ufficiale, segnala il rientro in anticipo di Cuadrado dagli impegni con la Colombia, tanto che l'esterno ha partecipato alla seduta.

