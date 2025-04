Douglas Luiz a rischio multa dopo lo sfogo sui social: la Juventus valuta provvedimenti

Il post potrebbe costare caro al centrocampista brasiliano che ora rischia una multa da parte della società, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Douglas Luiz avrebbe violato il codice etico irritando così ulteriormente la società bianconera, già decisa a valutare un'eventuale cessione in estate nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2028. Per il calciatore carioca rimangono a disposizione quattro sfide di campionato più il Mondiale per Club per dimostrare tutto il proprio valore.