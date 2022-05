Juventus, Vlahovic al lavoro contro la pubalgia: 4 settimane di cura

JUVENTUS

L'attaccante salta la Nations League per recuperare al meglio in vista della nuova stagione: accordo tra medici bianconeri e serbi

La mancata convocazione di Dusan Vlahovic per la Nations League ha una spiegazione: i quotidiani serbi parlavano di un generico infortunio, in realtà l'attaccante si è voluto fermare per superare definitivamente la pubalgia che lo tormenta da qualche tempo. Da aprile in poi il numero 7 della Juventus (ma attenzione al possibile cambio di maglia: in arrivo il 9?) ha dovuto convivere con l'infiammazione che ne ha un po' condizionato il rendimento e quindi ha deciso, d'accordo con i medici bianconeri e della nazionale, di fermarsi e procedere con un programma di cure di circa 3-4 settimane per presentarsi al meglio in vista della prossima stagione. © Getty Images

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nonostante il rompete le righe di fine stagione Vlahovic è stato avvistato spesso in questi giorni alla Continassa, a volte in compagnia di Federico Chiesa: entrambi sono al lavoro per superare i rispettivi problemi (l'azzurro è impegnato nel recupero dall'intervento al legamento crociato, rientro previsto a ottobre).

Secondo la tabella di marcia della Juve, Vlahovic dovrebbe tornare ad allenarsi con intensità al massimo tra un mese: perfettamente nei tempi della nuova stagione, visto che i bianconeri si raduneranno il 4 luglio per la preparazione.