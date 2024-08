Juventus, Thiago Motta: "Grande atteggiamento. Roma? Sarà una partita bellissima"

© Getty Images

Thiago Motta si gode il secondo successo di fila alla guida della Juventus e la vetta solitaria della Serie A, arrivati al termine di un'altra prestazione convincente: "Sul primo gol si vede l’atteggiamento del gruppo: andare in pressing significa prendersi dei rischi, però il vantaggio è grande perché recuperi palla davanti e puoi trovare l’avversario scoperto - l'analisi del tecnico bianconero a Dazn -. Devo fare i complimenti a tutti loro. Dusan si merita il gol, ma gli altri hanno fatto un’ottima pressione. Gli attaccanti hanno aiutato tanto, rientrando bene e dando una mano a quelli dietro, per recuperare la palla nei punti giusti. L’equilibrio tra le due fasi porta a fare partita come queste".