Juventus, un caos mai visto: la squadra annaspa, Motta resiste. Per i tifosi però è già finita

Otto mesi per costruire una squadra, portare avanti una rivoluzione tecnica e di mentalità. Uno per distruggere tutto. Dai successi in casa contro PSV e Inter ai tracolli da Eindhoven a Firenze, passando per l'umiliazione casalinga contro l'Atalanta e l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Empoli, è passato meno di un mese e tutto è cambiato per la Juventus. Se il gioco e la mentalità offensiva promessa in estate chiedendo tempo e calma non sono mai stati di casa, nonostante tutto, a preoccupare e a infastidire la piazza è la sensazione di impotenza data dalla formazione bianconera nelle ultime uscite, finite male e senza abbozzare reazioni negli ultimi tre big match disputati. Il responsabile per i tifosi è uno solo, Thiago Motta, e la sensazione - parole a parte - è che la fiducia nella rivoluzione dell'italobrasiliano sia via via svanita.