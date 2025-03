Juve, Motta non molla: "Dimettermi? Sarebbe troppo facile..."

Dopo la sconfitta con la Fiorentina e la fiducia confermata da Giuntoli, Thiago Motta ha analizzato il match del Franchi. "Con la Fiorentina è stata la continuazione dell'ultima partita - ha spiegato il tecnico bianconero -. Oggi come con l'Atalanta alla prima difficoltà non abbiamo saputo reagire e lì dobbiamo sicuramente migliorare". "Oggi non siamo forte né nella fase difensiva, né in quella offensiva - ha aggiunto -. Prima di queste due gare avevamo dimostrato un'altra faccia". "Dimettermi? Lasciare sarebbe troppo facile e non mi piacciono le cose facili... - continuato Motta -. Di sicuro abbiamo tutti le nostre responsabilità, io sono il massimo responsabile di quello che succede dal primo giorno che ho firmato il contratto". "Io devo resettare, riprendere la fiducia che è quello di cui la squadra ha bisogno per fare meglio - ha aggiunto -. Sta a me trovare il modo e gli stimoli, affinché loro possano andare in campo per far bene il loro lavoro".