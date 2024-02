Juventus: Vlahovic ancora a parte, Chiesa verso una maglia da titolare con l'Udinese

JUVENTUS

Difficilmente il serbo recupererà per il match con i friulani, Allegri pensa di schierare l'azzurro in coppia con Milik

Resta in forte dubbio la presenza di Dusan Vlahovic in Juventus-Udinese di lunedì sera. Anche nella giornata di venerdì, infatti, il serbo si è allenato a parte e non sembra aver smaltito il sovraccarico muscolare accusato dopo il match con l'Inter di domenica scorsa. Niente allenamento per Fabio Miretti, alle prese con un attacco influenzale, ma le condizioni del centrocampista non preoccupano.

Contro i friulani, vista l'ormai probabile assenza del suo bomber, Max Allegri dovrebbe tornare a schierare dal 1' Federico Chiesa in coppia con Arkadiusz Milik, di rientro dalla squalifica. Anche l'azzurro è reduce da qualche acciacco, ma negli ultimi giorni si è allenato a pieno regime ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare, nonostante i dubbi sul suo futuro in bianconero. Se la scelta dovesse ricadere su di lui ad accomodarsi in panchina sarebbe Kenan Yildiz, pronto a dare il suo contributo a gara in corso.

Per il resto pochi dubbi: con Danilo squalificato sarà Alex Sandro ad agire come braccetto di sinistra nella difesa a 3, completata da Gatti e Bremer, a centrocampo ci saranno McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre sugli esterni dovrebbero agire ancora Kostic e Cambiaso, con Weah inizialmente in panchina.