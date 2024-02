Juventus, Yildiz prenota la "10": il rinnovo potrebbe spingere Chiesa all'addio

LA MOSSA DI MERCATO

Il turco ha colpito particolarmente il club bianconero che starebbe lavorando per metterlo al centro del progetto in caso di addio del talento azzurro, in scadenza nel 2025

Dalla possibile cessione a gennaio all'inserimento al centro del progetto, il passo è veramente breve per Kenan Yildiz. Il turco della Juventus ha stregato i dirigenti piemontesi nel corso delle ultime sfide diventando un elemento fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri. Un aspetto che potrebbe spingere la Vecchia Signora a pensare a un suo rinnovo con tanto di numero 10 sulle spalle al posto di Federico Chiesa. Questa mossa potrebbe infatti pesare sul futuro del talento azzurro, alle prese con una serie costante di infortuni.

Un aspetto che Cristiano Giuntoli e il suo entourage sta prendendo in considerazione pensando al tempo stesso di non voler perdere l'attaccante diciottenne, sempre più al centro del progetto di Allegri. Il contratto di Chiesa scadrà nel 2025 e per ora non sono arrivate proposte valide da parte del club torinese che a questo punto potrebbe valutare un accordo per evitare di perderlo a zero prima di lasciare definitivamente spazio a Yildiz, pronto a vestire quella maglia che ha reso celebre il suo idolo Alessandro Del Piero.