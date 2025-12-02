Spalletti sorride a metà: "Abbiamo fatto quasi tutto bene, ma siamo sulla buona strada"

Credi che questo gruppo possa giocare un buon calcio?

"Ci sono buonissimi giocatori e da quando sono arrivato ho trovato grandissima disponibilità. Di giorno in giorno dentro gli allenamenti ho visto qualcosa di nuovo e questa è la cosa che fa sperare bene per fare un certo tipo di calcio anche contro le squadre di maggior qualità. Qualche cosa ancora ci manca e la dobbiamo andare a prendere, ma siamo sulla strada buona. Abbiamo una squadra di grande forza e corsa, ma che poi deve gestire le partite e fare questo palleggio che gli toglie il problema sulle continue pallate e corse profonde".