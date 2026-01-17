Grosso: "Giocata una grande partita, peccato uscire senza punti"

"Oggi abbiamo giocato una grandissima partita, peccato uscire con zero punti, perché la squadra tra le tante difficoltà ha giocato bene". Lo ha detto il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso dopo il ko a Napoli. "So quanto è duro per noi - ha detto - questo campionato da neofiti dopo qualche anno in B, ma mi tengo la prestazione di oggi, che va rifatta in partite difficili della nostra zona che ci aspettano". Il Sassuolo deve ora affrontare Cremonese e Pisa dopo aver giocato e perso un trittico di gare durissime contro Juventus, Roma e Napoli. "Dopo stasera - ha detto Grosso - la fiducia ce l'ho, so che è un campionato difficile che stiamo affrontando e che non riusciamo da qualche tempo a vincere. Siamo mancati contro la Juventus ma contro Roma siamo stati in gara fino al 70' e stasera fino alla fine. Oggi abbiamo giocato bene contro un Napoli più forte di noi e ci deve dare coraggio per le prossime partite, deve farci capire che abbiamo margini per migliorare in un campionato ancora lungo. Abbiamo anche tanti assenti in infermeria e li aspettiamo, ma oggi mi tengo chi ha giocato per la qualità vista. Poi certo, si possono fare scelte più ampie con più giocatori, ci auguriamo che tornino presto tutti per riuscire a galoppare per raggiungere il nostro obiettivo".