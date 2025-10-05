Rabiot: "Abbiamo rimpianti stasera, perché dovevamo vincerla..."

Adrien Rabiot ha commentato così il pareggio del Milan a Torino contro la Juve: "Che emozioni ha provato a tornare allo Stadium? E' stata una partita emozionante, con tanti compagni di squadra che conosco bene, tutto lo staff, anche mister Tudor. Sono davvero contento di essere venuto qui all'Allianz. Avrei voluto a vincere, ma continuiamo il nostro percorso".



Più rabbia o più emozione

"Ovviamente sono arrabbiato perché dovevamo vincerla, abbiamo avuto occasioni da gol, poi ci è mancato qualcosa. Dobbiamo fare di più, crescere come squadra, perché secondo me sono due punti persi. Potevamo fare molto di più come squadra, ci sta all'inizio del campionato, ma vincere qua sarebbe stato importante. Dobbiamo continuare a lavorare perché stiamo facendo bene, l'importante è che siamo stati solidi e non abbiamo preso gol. Abbiamo rimpianti stasera...".



In cosa dovevate dare di più?

"Non abbiamo usato bene la profondità e anche davanti alla porta dovevamo fare meglio: ultimo passaggio, tiri, seconde palle, aggressività. Il punto è positivo, ma dovevamo fare di più".