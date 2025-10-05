Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Rabiot: "Abbiamo rimpianti stasera, perché dovevamo vincerla..."

05 Ott 2025 - 23:21

Adrien Rabiot ha commentato così il pareggio del Milan a Torino contro la Juve: "Che emozioni ha provato a tornare allo Stadium? E' stata una partita emozionante, con tanti compagni di squadra che conosco bene, tutto lo staff, anche mister Tudor. Sono davvero contento di essere venuto qui all'Allianz. Avrei voluto a vincere, ma continuiamo il nostro percorso". 

Più rabbia o più emozione
"Ovviamente sono arrabbiato perché dovevamo vincerla, abbiamo avuto occasioni da gol, poi ci è mancato qualcosa. Dobbiamo fare di più, crescere come squadra, perché secondo me sono due punti persi. Potevamo fare molto di più come squadra, ci sta all'inizio del campionato, ma vincere qua sarebbe stato importante. Dobbiamo continuare a lavorare perché stiamo facendo bene, l'importante è che siamo stati solidi e non abbiamo preso gol. Abbiamo rimpianti stasera...".

In cosa dovevate dare di più?
"Non abbiamo usato bene la profondità e anche davanti alla porta dovevamo fare meglio: ultimo passaggio, tiri, seconde palle, aggressività. Il punto è positivo, ma dovevamo fare di più".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:52
DICH BONAZZOLI DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonazzoli: "Loro a tratti ingiocabili, qui hanno perso le migliori"

01:59
Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

00:49
Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

02:40
Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

01:09
Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

01:11
Udinese-Cagliari 1-1: gli highlights

Udinese-Cagliari 1-1: gli highlights

02:13
Napoli-Genoa 2-1: gli highlights

Napoli-Genoa 2-1: gli highlights

02:09
Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

04:03
Juventus-Milan 0-0: gli highlights

Juventus-Milan 0-0: gli highlights

01:52
Cambiaso: "Partita bloccata"

Cambiaso: "Partita bloccata"

02:29
MCH BORUSSIA D.-LIPSIA 1-1 BAYER LEV.-UNION BERLINO 2-0 MCH

Bundesliga: gli highlights delle big

01:51
MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

01:45
MCH LANUS-SAN LORENZO 2-1 MCH

Lanus-San Lorenzo 2-1

01:33
MCH EINTRACHT-BAYERN 0-3 MCH

Eintracht-Bayern 0-3: gli highlights

01:33
MCH SPARTA ROTTERDAM-AJAX 4/10 MCH

Spettacolo tra Sparta Rotterdam e Ajax: rocambolesco 3-3

02:52
DICH BONAZZOLI DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonazzoli: "Loro a tratti ingiocabili, qui hanno perso le migliori"

I più visti di Calcio

DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

DICH GASPERINI POST LILLE DICH

Gasperini: "I tre rigori? Roba mai vista"

DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:45
Milan, Gabbia: "Pulisic? Ci sta l'errore, resta fenomenale"
23:39
Milan, Maignan: "Siamo delusi, volevamo i tre punti"
23:28
Juve, Cambiaso: "Potevamo creare di più"
23:27
Juve, Kalulu: "Un punto che non ci soddisfa"
23:21
Rabiot: "Abbiamo rimpianti stasera, perché dovevamo vincerla..."